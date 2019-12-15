Erdoğan: "Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa... - Son Dakika

Erdoğan: "Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa...

6 saat önce

Erdoğan: "Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız."

Erdoğan:

Erdoğan: "Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız."

İncirlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:50 Kaynak: AA
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Son Dakika

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