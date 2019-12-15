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Erdoğan: "Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa...
6 saat önce
Erdoğan: "Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız."
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:50 Kaynak: AA
Erdoğan: "Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız."
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