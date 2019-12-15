Erdoğan: "Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik 'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapatılması gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır

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