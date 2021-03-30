Erdoğan: Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz - Son Dakika

Erdoğan: Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz

30.03.2021 12:03
Erdoğan: Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin halen aşıya ulaşamadığını görüyoruz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin halen aşıya ulaşamadığını görüyoruz. Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanıma sunmayı öngörüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen 'Kovid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı' başlıklı çevrim içi etkinliğe video mesaj gönderdi. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kanada ve Jamaika başbakanlarına bu girişimlerinden dolayı teşekkür ederek, "Bir yılı geride bıraktığımız Covid-19 salgını, küresel sorunlar karşısında tüm insanlığın kaderinin ortak olduğunu gözler önüne sermiştir. Türkiye olarak bu mücadelede, en baştan beri küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeye gayret ettik. Bu anlayışla 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık. Özellikle Afrikalı kardeşlerimize bu zorlu günlerinde yalnız bırakmadık. 2009-2019 döneminde sadece en az gelişmiş ülkelere yönelik 2.5 milyar doların üzerinde resmi kalkınma yardımında bulunduk. Covid-19 salgını bizim hemen her platformda dile getirdiğimiz küresel sistemdeki çarpıklıkları bir kez daha ifa etmiştir. Dünyanın en zengin ülkelerini dahi hazırlıksız yakalayan küresel salgın bilhassa az gelişmiş ülkelerde ciddi yıkımlara neden olmuştur" dedi.

'ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM'Erdoğan, salgınla beraber daha da belirginleşen adaletsizliğin aşı meselesi ile çok daha vahim bir hal aldığını belirterek, "Dünya genelinde halen 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz. Bir tarafta nüfusunun neredeyse tamamına yakınını aşılamış ülkeler varken diğer tarafta milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insanlık ve insani değerler adına endişe verici bir durumdur. Oysa aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır. Kendi vatandaşlarını aşılayacak miktarda doza ulaşan ülkelerin fazla aşılarını ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırması gerekiyor. Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanıma sunmayı öngörüyoruz. Ekonomik toparlanmanın korumacı refleksler yerine işbirliğine ve dayanışmaya dayalı bir anlayışla yürütülmesi de önemlidir" diye konuştu.'2'NCİ KEZ UZATILMASINDA FAYDA GÖRÜYORUZ'Erdoğan, G-20'de de gündeme gelen özel çekme hakları tahsisatı konusundaki adımların bir an önce sonuçlanması gerektiğini düşündüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Öte yandan uluslararası para fonunun 16'ncı genel kota gözden geçirmesi çalışmalarında gelişmekte olan ülkelerin haklı beklentilerinin karşılanmasını ümit ediyorum. Likidite imkanlarının güçlendirilmesiyle birlikte özellikle düşük gelirli ülkelerin borç yüklerinin hafifletilmesine önem atfediyoruz. G-20 Borç Erteleme Girişimi salgının etkilerini en aza indirmek adına hayata geçirdiğimiz önemli bir adımdır. Borç erteleme girişiminin 2021 yılının tamamını kapsayacak şekilde 2'nci kez uzatılmasında fayda görüyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bu zorlu süreçte dayanışma ve işbirliği içerisinde ortak hareket etmenin önemini tekrar vurguluyorum."


Erdoğan: Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Borç, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan: Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz - Son Dakika


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