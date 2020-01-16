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Erdoğan: "Yerli ilaç ve plazma üretimi ile yerli cihaz geliştirilmesi konusunda engel çıkartanların...
13 dakika önce
Erdoğan: "Yerli ilaç ve plazma üretimi ile yerli cihaz geliştirilmesi konusunda engel çıkartanların yaptıkları, vatana ihanetle eş değerdir.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:05 Kaynak: AA
Erdoğan: "Yerli ilaç ve plazma üretimi ile yerli cihaz geliştirilmesi konusunda engel çıkartanların yaptıkları, vatana ihanetle eş değerdir."
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