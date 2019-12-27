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Erdoğan: "(Yerli otomobil) Kimseden lisans ve icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimiz...
6 saat önce
Erdoğan: "(Yerli otomobil) Kimseden lisans ve icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimiz belirliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:14 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Yerli otomobil) Kimseden lisans ve icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimiz belirliyoruz.Oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz."
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