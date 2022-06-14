Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli uydu İMECE için tarih verdi! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli uydu İMECE için tarih verdi!

14.06.2022 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli uydu İMECE için tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde gözetleme uydusu İMECE ve TÜRKSAT 6A için tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen gözetleme uydusu İMECE ve TÜRKSAT 6A için de tarih verdi.

İMECE ve TÜRKSAT 6A uydusu 2023'te uzayda

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre TÜRKSAT 5B Uydusu, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı tesislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasının ardından hizmete açıldı. TÜRKSAT 5B uydusunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı

Törende TÜRKSAT 4A ve 4B'nin başarılı bir şekilde uzaydaki yerini aldığını hatırlatan Erdoğan, yakın zamanda gözlem uydusu İMECE ve TÜRKSAT 6A uydusu için de müjdeyi verdi. Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında İMECE uydusunun 2023 yılının Ocak ayında fırlatılacağını açıklarken, TÜRKSAT 6A'nın ise 2023'ün ortalarında uzaya çıkacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli uydu İMECE için tarih verdi!

Recep Tayyip Erdoğan yeni uydu planlamaları hakkında şu şekilde konuştu:

Türksat 4A 2014'te, Türksat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün ocak ayında, TÜRKSAT 6A'yı da 2023'ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz.

Ayrıca TÜRKSAT gibi bir kuruma sahip oldukları için çok şanslı olduklarını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Uzaydaki çıkarlarımızı da savunmak bizim namus borcumuzdur. Ay yüzeyine araç göndermeye, bilim insanı yetiştirmeden her alanda ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz. Uydu teknolojileri bu alanların başında geliyor. Türksat gibi kuruma sahip olmamız bu konuda en büyük avantajımızdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli uydu İMECE için tarih verdi!

Konuşmasında Türkiye'nin uluslararası isminin değişmesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "artık Turkey değil Türkiye var" diye konuştu. Bundan sonra uçak gövdelerinde de Türkiye isminin kullanılacağını söyleyen Erdoğan, Turkish Airlines yerine Türk Hava Yolları ifadesinin yer alacağını sözlerine ekledi.

Yaşanan son gelişmeler ile birlikte Türkiye'nin uzaydaki uydu sayısı 10'a çıkmış olacak. Peki siz yeni İMECE uydusu ve TÜRKSAT 6A hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli uydu İMECE için tarih verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli uydu İMECE için tarih verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli uydu İMECE için tarih verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli uydu İMECE için tarih verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli uydu İMECE için tarih verdi!

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında Türksat 6A'yı da yine 2023 yılının ortalarında uzaya... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında Türksat 6A'yı da yine 2023 yılının ortalarında uzaya...
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli uydu İMECE için tarih verdi! - Son Dakika

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