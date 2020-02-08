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Erdoğan: "Yetişmelerine bir nebze dahi olsa katkı sağladığımız her vatan evladı, bu topraklara...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:03 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış törenine katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetişmelerine bir nebze dahi olsa katkı sağladığımız her vatan evladı, bu topraklara ektiğimiz tohum, diktiğimiz fidanlar olacaktır."
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