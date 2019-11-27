Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız gerektiğine inanıyorum"
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Erdoğan: "Yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız gerektiğine inanıyorum"

6 saat önce

Programdan detaylar Katılımcılardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız gerektiğine inanıyorum ki bu özellikle İslam Kalkınma Teşkilatımızın da görevi olsa gerek.

Programdan detaylar

Katılımcılardan detaylar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız gerektiğine inanıyorum ki bu özellikle İslam Kalkınma Teşkilatımızın da görevi olsa gerek. Bu adımı atmamızın çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu bir kardeşlik görevidir, bu adımı atmakta fayda var."

Erdoğan: Yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız gerektiğine inanıyorum

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Arnavutluk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:36 Kaynak: AA
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