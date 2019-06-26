Erdoğan: "(Yıldırım'ın kabineye gireceği iddiaları) Bunlar özellikle partimiz içerisinde bir...
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Erdoğan: "(Yıldırım'ın kabineye gireceği iddiaları) Bunlar özellikle partimiz içerisinde bir fitnenin çıkarılmasına yönelik söylemlerdir.
Erdoğan: "(Yıldırım'ın kabineye gireceği iddiaları) Bunlar özellikle partimiz içerisinde bir fitnenin çıkarılmasına yönelik söylemlerdir. Kimsenin kulak asmaması gerekir. Ne zaman, nerede, kimi nasıl değerlendireceğimizi biz gayet iyi biliriz."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:46 Kaynak: AA
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