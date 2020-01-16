Erdoğan: "Yılın ilk 6 ayında Basra ve Musul Başkonsolosluklarımızı faaliyete geçirmeyi, Necef ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Yılın ilk 6 ayında Basra ve Musul Başkonsolosluklarımızı faaliyete geçirmeyi, Necef ve... - Son Dakika

Erdoğan: "Yılın ilk 6 ayında Basra ve Musul Başkonsolosluklarımızı faaliyete geçirmeyi, Necef ve...

10 dakika önce

Erdoğan: "Yılın ilk 6 ayında Basra ve Musul Başkonsolosluklarımızı faaliyete geçirmeyi, Necef ve Kerkük'te yeni başkonsolosluklar açmayı planlıyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Yılın ilk 6 ayında Basra ve Musul Başkonsolosluklarımızı faaliyete geçirmeyi, Necef ve Kerkük'te yeni başkonsolosluklar açmayı planlıyoruz."

Necef, Musul, Basra, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:40 Kaynak: AA
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