Erdoğan: "Yıllarca TSK'yi tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline...

Erdoğan: "Yıllarca TSK'yi tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini de gayet iyi biliyoruz.

Erdoğan: "Yıllarca TSK'yi tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini de gayet iyi biliyoruz."

TSK, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Yıllarca TSK'yi tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline... - Son Dakika

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