Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yıllardır Atatürk'ü İstismar Ettiler, Peki Bunların Atatürk'ün Türkiye'yi Muasır...

Erdoğan: "Yıllardır Atatürk'ü İstismar Ettiler, Peki Bunların Atatürk'ün Türkiye'yi Muasır...

1 saat önce

Erdoğan: "Yıllardır Atatürk'ü istismar ettiler, peki bunların Atatürk'ün Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartma vasiyetine tırnak ucu kadar katkıları olduğunu gördünüz mü?"

Erdoğan:
Erdoğan: "Yıllardır Atatürk'ü istismar ettiler, peki bunların Atatürk'ün Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartma vasiyetine tırnak ucu kadar katkıları olduğunu gördünüz mü?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:36 Kaynak: AA

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