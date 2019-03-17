Erdoğan: "Yıllardır Atatürk'ü İstismar Ettiler, Peki Bunların Atatürk'ün Türkiye'yi Muasır...

Erdoğan: "Yıllardır Atatürk'ü istismar ettiler, peki bunların Atatürk'ün Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartma vasiyetine tırnak ucu kadar katkıları olduğunu gördünüz mü?"

Erdoğan: "Yıllardır Atatürk'ü istismar ettiler, peki bunların Atatürk'ün Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartma vasiyetine tırnak ucu kadar katkıları olduğunu gördünüz mü?"

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