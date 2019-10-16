Erdoğan: "Yıllardır teröristlerle kucak kucağa yaşayanlar, onlarla istedikleri pazarlığı...
1 saat önce
Erdoğan: "Yıllardır teröristlerle kucak kucağa yaşayanlar, onlarla istedikleri pazarlığı yapabilirler ama biz bu yola asla tevessül etmeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "Yıllardır teröristlerle kucak kucağa yaşayanlar, onlarla istedikleri pazarlığı yapabilirler ama biz bu yola asla tevessül etmeyiz."
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