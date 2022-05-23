Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz

23.05.2022 20:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada sayısı 550 bini bulan yoklama kaçağına yeni bir haber verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 16.25'te başlayan kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Beştepe'de 3 saat süren zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, toplantıda alınan kararları da tek tek duyurdu.

"BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANMA YOLUNU AÇIYORUZ"

Sayısı 550 bini bulan yoklama kaçağına yönelik müjdeli bir haber de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz" diye konuştu.

İLAVE RAKAM KAÇAK YILINA GÖRE DEĞİŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında ise, "Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılında bedelli askerlik 56 bin 500 lira oldu. Geçtiğimiz dönemde (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 lira ödeniyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da dün 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımlamıştı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli olmuştu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödemeleri gerekiyordu.

YORUMLAR
500
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı! Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz - Son Dakika


Son Dakika
21:10 İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler
20:50 Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat planı: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak
20:38 Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
20:13 İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 21:16:35. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement