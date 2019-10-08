- Erdoğan, "Yol Hayattır, Yol Medeniyettir"
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- Erdoğan, "Yol hayattır, yol medeniyettir"BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan ziyareti esnasında Belgrad'da basına konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:37 Kaynak: İHA
- Erdoğan, "Yol hayattır, yol medeniyettir"
BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan ziyareti esnasında Belgrad'da basına konuştu. Erdoğan, yapılacak olan yollarla ilgili "Yol hayattır, yol medeniyettir. Eğer bunu gerçekleştirirseniz bütün yerleşim verimli hale gelecektir" açıklamasını yaptı.
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