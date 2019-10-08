Son Dakika Haberleri: - Erdoğan, "Yol Hayattır, Yol Medeniyettir"
Son Dakika Güncel - Erdoğan, 'Yol Hayattır, Yol Medeniyettir'

- Erdoğan, "Yol Hayattır, Yol Medeniyettir"

29 dakika önce

- Erdoğan, "Yol hayattır, yol medeniyettir"BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan ziyareti esnasında Belgrad'da basına konuştu.

- Erdoğan, "Yol hayattır, yol medeniyettir"

BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan ziyareti esnasında Belgrad'da basına konuştu. Erdoğan, yapılacak olan yollarla ilgili "Yol hayattır, yol medeniyettir. Eğer bunu gerçekleştirirseniz bütün yerleşim verimli hale gelecektir" açıklamasını yaptı.

- Erdoğan, Yol Hayattır, Yol Medeniyettir

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Belgrad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:37 Kaynak: İHA
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