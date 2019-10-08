- Erdoğan, "Yol hayattır, yol medeniyettir"

BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan ziyareti esnasında Belgrad'da basına konuştu. Erdoğan, yapılacak olan yollarla ilgili "Yol hayattır, yol medeniyettir. Eğer bunu gerçekleştirirseniz bütün yerleşim verimli hale gelecektir" açıklamasını yaptı.