Son Dakika Haberleri: Erdoğan Yolda Vatandaşlarla Sohbet Etti

Erdoğan Yolda Vatandaşlarla Sohbet Etti

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Manisa mitingi sonrası akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Manisa mitingi sonrası akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Erdoğan, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Huber Köşküne geçti. Yaklaşık 1 buçuk saat burada kalan Cumhurbaşkanı, Huber köşkü çıkışında yolda aracını bekleterek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Kısıklı'ya geçti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:40 Kaynak: DHA

Manisa, İstanbul, Cumhurbaşkanı, Güncel
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