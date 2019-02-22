Erdoğan Yolda Vatandaşlarla Sohbet Etti
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Manisa mitingi sonrası akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Manisa mitingi sonrası akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Erdoğan, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Huber Köşküne geçti. Yaklaşık 1 buçuk saat burada kalan Cumhurbaşkanı, Huber köşkü çıkışında yolda aracını bekleterek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Kısıklı'ya geçti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:40 Kaynak: DHA
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