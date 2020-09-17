Erdoğan: "(Yönelttiği sorular) Küçük bir kesim dışında bu sorulara aklı başında olup evet cevabı... - Son Dakika

Erdoğan: "(Yönelttiği sorular) Küçük bir kesim dışında bu sorulara aklı başında olup evet cevabı...
Erdoğan: "(Yönelttiği sorular) Küçük bir kesim dışında bu sorulara aklı başında olup evet cevabı verebilecek kimseyi görmedim, duymadım, tanımıyorum.
Erdoğan: "(Yönelttiği sorular) Küçük bir kesim dışında bu sorulara aklı başında olup evet cevabı verebilecek kimseyi görmedim, duymadım, tanımıyorum."
Politika, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:07 - Kaynak: AA
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