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Erdoğan: "YPG'li teröristler ile FETÖ'cü alçaklara meydanı bırakmamanızı istiyoruz"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye taktimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çekimi LONDRA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye taktimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çekimi LONDRA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı Rusya'da domates ithalatına sınırlama önerisi: Türk üreticiler olumsuz etkilenebilir NATO Liderler Zirvesi sonrası Macron'dan açıklama: Türkiye'ye geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdem Bayazıt'ın şiirini okuduktan sonra salonda alkış tufanı koptu