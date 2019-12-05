Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "YPG'li teröristler ile FETÖ'cü alçaklara meydanı bırakmamanızı istiyoruz"
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'YPG'li teröristler ile FETÖ'cü alçaklara meydanı bırakmamanızı istiyoruz' - Son Dakika

Erdoğan: "YPG'li teröristler ile FETÖ'cü alçaklara meydanı bırakmamanızı istiyoruz"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye taktimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çekimi LONDRA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye taktimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çekimi LONDRA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Erdoğan: YPG'li teröristler ile FETÖ'cü alçaklara meydanı bırakmamanızı istiyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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