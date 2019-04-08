Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ypg'nin Tel Rıfat'ta Oluşturmaya Çalıştığı Terör Eylemlerine Fırsat Vermeyeceğiz"

Erdoğan: "Ypg'nin Tel Rıfat'ta Oluşturmaya Çalıştığı Terör Eylemlerine Fırsat Vermeyeceğiz"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Türk-Rus İş Dünyası Temsilcileri Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Türk-Rus İş Dünyası Temsilcileri Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:02 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kremlin Sarayı, Güncel
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