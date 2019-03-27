Erdoğan: "Yüksek Seçim Kurulu, Bu Gbt Olaylarını Dört Dörtlük Çıkarmıyor.
9 dakika önce
Erdoğan: "Yüksek Seçim Kurulu, bu GBT olaylarını dört dörtlük çıkarmıyor.
Erdoğan: " Yüksek Seçim Kurulu
, bu GBT olaylarını dört dörtlük çıkarmıyor. Aslında bunun çıkması, bunların aday olamaması lazım. Millet terör çukurları kazan değil, gül bahçeleri açan belediyeciliği hak ediyor."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:03 Kaynak: AA
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