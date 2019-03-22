Erdoğan: "Yükselen Kültürel Irkçılıktan Sadece Müslümanlar Değil, Museviler, Afrikalılar, Asya...
1 saat önce
Erdoğan: "Yükselen kültürel ırkçılıktan sadece Müslümanlar değil, Museviler, Afrikalılar, Asya kökenliler, Romanlar da mağdur oluyor.
Erdoğan: "Yükselen kültürel ırkçılıktan sadece Müslümanlar değil, Museviler, Afrikalılar, Asya
kökenliler, Romanlar da mağdur oluyor."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:45 Kaynak: AA
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