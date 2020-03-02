Erdoğan: "Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, bir kişiyi de ağır yaralaması süreci olumsuz... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, bir kişiyi de ağır yaralaması süreci olumsuz... - Son Dakika

Erdoğan: "Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, bir kişiyi de ağır yaralaması süreci olumsuz...

6 saat önce

Erdoğan: "Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, bir kişiyi de ağır yaralaması süreci olumsuz etkilemiştir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, bir kişiyi de ağır yaralaması süreci olumsuz etkilemiştir. Bunların uluslararası göç hukukuna da saygıları yok."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:34 Kaynak: AA
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