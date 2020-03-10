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Erdoğan: "Yunanistan'a teklifimdir, kapılarını açsın.
6 saat önce
Erdoğan: "Yunanistan'a teklifimdir, kapılarını açsın.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Erdoğan: " Yunanistan'a teklifimdir, kapılarını açsın. Bu insanlar Yunanistan'da kalıcı değil. Avrupa'nın diğer ülkelerine geçip gitsinler."
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