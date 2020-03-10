Erdoğan: "Yunanistan'a teklifimdir, kapılarını açsın. - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Yunanistan'a teklifimdir, kapılarını açsın. - Son Dakika

Erdoğan: "Yunanistan'a teklifimdir, kapılarını açsın.

6 saat önce

Erdoğan: "Yunanistan'a teklifimdir, kapılarını açsın.

Erdoğan:

Erdoğan: " Yunanistan'a teklifimdir, kapılarını açsın. Bu insanlar Yunanistan'da kalıcı değil. Avrupa'nın diğer ülkelerine geçip gitsinler."

Yunanistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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