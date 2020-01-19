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Erdoğan: "Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için ciddi rahatsızlık içinde.
6 saat önce
Erdoğan: "Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için ciddi rahatsızlık içinde.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:28 Kaynak: AA
Erdoğan: " Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için ciddi rahatsızlık içinde. Libya ve Türkiye arasındaki anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı."
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