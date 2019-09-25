Erdoğan, yunanistan başbakanı kiriakos miçotakis'i kabul etti
29 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:18 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Yunanistan
Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.
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