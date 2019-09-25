Son Dakika Haberleri: Erdoğan, yunanistan başbakanı kiriakos miçotakis'i kabul etti
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Erdoğan, yunanistan başbakanı kiriakos miçotakis'i kabul etti

4 dakika önce

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul ettiABD, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti

ABD, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

Erdoğan, yunanistan başbakanı kiriakos miçotakis'i kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:40 Kaynak: DHA
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