Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti
Son Dakika Güncel Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti - Son Dakika

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti

6 saat önce

NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti, System.String[]

NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti. Erdoğan ve Miçotakis ikili görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Yunanistan, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yakın vekil Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğunu iddia etti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi NATO Liderler Zirvesi sonrası Macron'dan açıklama: Türkiye'ye geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdem Bayazıt'ın şiirini okuduktan sonra salonda alkış tufanı koptu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 01:32:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]