Son Dakika Haberleri: Erdoğan, yunanistan başbakanı kiriakos miçotakis'i kabul etti
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Erdoğan, yunanistan başbakanı kiriakos miçotakis'i kabul etti

6 saat önce

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul ettiİngiltere, (DHA)- NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti

İngiltere, (DHA)- NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti. Erdoğan ve Miçotakis ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, yunanistan başbakanı kiriakos miçotakis'i kabul etti

Yunanistan, Londra, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:41 Kaynak: DHA
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