Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti
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Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti

6 saat önce

NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti, System.String[]

NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti. Erdoğan ve Miçotakis ikili görüşme gerçekleştirdi.


Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Londra, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:30 Kaynak: DHA
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