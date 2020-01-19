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Erdoğan: "(Yunanistan Başbakanı) Miçotakis oyunu yanlış oynuyor.
6 saat önce
Erdoğan: "(Yunanistan Başbakanı) Miçotakis oyunu yanlış oynuyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:36 Kaynak: AA
Erdoğan: " (Yunanistan Başbakanı) Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil. Bu sürece iyi başlamadı."
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