Erdoğan, Yunanistan'ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, Yunanistan'ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağı... - Son Dakika

Erdoğan, Yunanistan'ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağı...

6 saat önce

Erdoğan, Yunanistan'ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağı açıklamasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Erdoğan, Yunanistan'ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağı..., System.String[]

Erdoğan, Yunanistan'ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağı açıklamasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti

Avrupa Birliği, Yunanistan, Cenevre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:52 Kaynak: AA
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