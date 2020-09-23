Erdoğan, Yunanistan'ın gerginliği tırmandırmasına ve tahriklere rağmen Türkiye'nin sağduyulu ve...

Erdoğan, Yunanistan'ın gerginliği tırmandırmasına ve tahriklere rağmen Türkiye'nin sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini vurguladı.

Erdoğan, Yunanistan'ın gerginliği tırmandırmasına ve tahriklere rağmen Türkiye'nin sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini vurguladı.

Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 20:25 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan, Yunanistan'ın gerginliği tırmandırmasına ve tahriklere rağmen Türkiye'nin sağduyulu ve... - Son Dakika

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