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Erdoğan: "(Yunanistan'ın sığınmacılara karşı tavrı) Sınır hattında takındıkları tavrın cinayet...
6 saat önce
Erdoğan: "(Yunanistan'ın sığınmacılara karşı tavrı) Sınır hattında takındıkları tavrın cinayet olduğunu bilmeleri lazım. Bunların hesabını soracağız."
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Yunanistan'ın sığınmacılara karşı tavrı) Sınır hattında takındıkları tavrın cinayet olduğunu bilmeleri lazım. Bunların hesabını soracağız."
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