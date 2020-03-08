Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Yunanistan'ın sığınmacılara müdahalesi) Bu insanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini... - Son Dakika
Erdoğan: "(Yunanistan'ın sığınmacılara müdahalesi) Bu insanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini...
23 dakika önce
Erdoğan: "(Yunanistan'ın sığınmacılara müdahalesi) Bu insanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini çıkarmıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Yunanistan'ın sığınmacılara müdahalesi) Bu insanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini çıkarmıyor."
Son Dakika Kadınlar Günü'nü sınırda karşılayan Gazel: Avrupa'nın hediyesi gaz bombası oldu Yunanistan sınırına geçmek için 12 kez girişimde bulunup yakalanan göçmen, karşıya geçmek için fırsat kolluyor Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununa izlettiği göçmen çocuk videosunu anlattı