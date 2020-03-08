Erdoğan: "(Yunanistan'ın sığınmacılara müdahalesi) Bu insanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Yunanistan'ın sığınmacılara müdahalesi) Bu insanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini... - Son Dakika

Erdoğan: "(Yunanistan'ın sığınmacılara müdahalesi) Bu insanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini...

23 dakika önce

Erdoğan: "(Yunanistan'ın sığınmacılara müdahalesi) Bu insanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini çıkarmıyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "( Yunanistan'ın sığınmacılara müdahalesi) Bu insanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini çıkarmıyor."

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:54 Kaynak: AA
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