Erdoğan: "( Yunanistan 'ın sığınmacılara müdahalesi) Bu insanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini çıkarmıyor."

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Kadınlar Günü'nü sınırda karşılayan Gazel: Avrupa'nın hediyesi gaz bombası oldu

Yunanistan sınırına geçmek için 12 kez girişimde bulunup yakalanan göçmen, karşıya geçmek için fırsat kolluyor