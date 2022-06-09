Erdoğan, Yunanistan'ın tepkiyle karşıladığı Efes Tatbikatı'nı izleyecek - Son Dakika
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Erdoğan, Yunanistan'ın tepkiyle karşıladığı Efes Tatbikatı'nı izleyecek

09.06.2022 11:21

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından olan ve 37 ülkeyle birlikte gerçekleştirdiği ve Yunanistan'ın tepkiyle yaklaştığı Efes Tatbikatı, son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı tarafından takip edilecek. Tatbikatın, Erdoğan tarafından takip edilecek olması Yunanistan'a bir mesaj olarak verildiği yönünde yorumlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı. Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlemesi beklenen tatbikatın son günündeki faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra 10'dan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları ile TSK komuta kademesi takip ediyor.

Dosta güven, düşmana korku! Yunan'ı rahatsız eden Efes Tatbikatı

11 BİN PERSONEL KATILIYOR

Efes-2022 tatbikatı, 37 dost ve müttefik ülkeden görevlendirilen birlik ve unsurla, 1100'ü yabancı yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Birleşik ve müşterek harekatta katılımcı ülke unsurlarıyla oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin, verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesinin amaçlandığı tatbikatta, Birleşmiş Milletlerin Barış Destekleme Harekatı jenerik senaryosundan istifade ediliyor.

Dosta güven, düşmana korku! Yunan'ı rahatsız eden Efes Tatbikatı

BİRÇOK ÜLKEDEN KATILIM VAR

Tatbikat, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çekya, Etiyopya, Fransa, Gambiya, Gürcistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Libya, Macaristan, Malezya, Moğolistan, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Slovakya, Somali ve Ürdün'den görevlendirilen birlik ve unsurların katılımıyla icra ediliyor. Efes 2022 tatbikatının gece faaliyetleri dün yapılmıştı.

Dosta güven, düşmana korku! Yunan'ı rahatsız eden Efes Tatbikatı

YUNAN TEPKİYLE KARŞILADI

Öte yandan Efes Tatbikatı, Yunan basınında korkuya yol açtı. Basında, "Adaları işgal edecekler" şeklinde haberler yapıldı. Greek City Times gazetesi, "Azerbaycan özel kuvvetleri ile adaların işgalini prova ettiler" manşetini attı. Tatbikattaki senaryolardan duyulan endişe habere taşındı. Tatbikatta Azerbaycan'ın yer alıyor olması ise, Atina'yı daha da tedirgin ediyor. Yunan basını, Azerbaycan ordusunun Ege Denizi'nde rahat hareket edebilmeleri için alıştırıldıkları iddiasında.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da kurulan Amerikan üslerine tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da kurulan Amerikan üslerine tepki gösterdi EFES-2022 Tatbikatı'nda hedefler tam isabetle vuruldu EFES-2022 Tatbikatı'nda hedefler tam isabetle vuruldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan, Yunanistan'ın tepkiyle karşıladığı Efes Tatbikatı'nı izleyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan, Yunanistan'ın tepkiyle karşıladığı Efes Tatbikatı'nı izleyecek - Son Dakika
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