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Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan hiçbir kardeşimizi gözünü kin ve nefret bürümüş ırkçı fanatiklerin,...
6 saat önce
Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan hiçbir kardeşimizi gözünü kin ve nefret bürümüş ırkçı fanatiklerin, terör örgütü destekçilerinin insafına terk edemeyiz"
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan hiçbir kardeşimizi gözünü kin ve nefret bürümüş ırkçı fanatiklerin, terör örgütü destekçilerinin insafına terk edemeyiz"
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