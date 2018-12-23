Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yürürlüğe Koyduğumuz Düzenlemeyle 8 Bin 582 İhracatçımıza Yeşil Pasaport İmkanı...

Erdoğan: "Yürürlüğe Koyduğumuz Düzenlemeyle 8 Bin 582 İhracatçımıza Yeşil Pasaport İmkanı...

1 saat önce

Erdoğan: "Yürürlüğe koyduğumuz düzenlemeyle 8 bin 582 ihracatçımıza yeşil pasaport imkanı getirerek, pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık."

Erdoğan:
Erdoğan: "Yürürlüğe koyduğumuz düzenlemeyle 8 bin 582 ihracatçımıza yeşil pasaport imkanı getirerek, pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:06 Kaynak: AA

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