Erdoğan: "Yüz binlerce vatandaşını öldüren Esed'i kalkıp dost olarak görmek mümkün değil. Varsın o,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Yüz binlerce vatandaşını öldüren Esed'i kalkıp dost olarak görmek mümkün değil. Varsın o,... - Son Dakika

Erdoğan: "Yüz binlerce vatandaşını öldüren Esed'i kalkıp dost olarak görmek mümkün değil. Varsın o,...

6 saat önce

Erdoğan: "Yüz binlerce vatandaşını öldüren Esed'i kalkıp dost olarak görmek mümkün değil. Varsın o, Bay Kemal'in dostu olsun, bizim dostumuz olamaz."

Erdoğan:

Erdoğan: "Yüz binlerce vatandaşını öldüren Esed'i kalkıp dost olarak görmek mümkün değil. Varsın o, Bay Kemal'in dostu olsun, bizim dostumuz olamaz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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