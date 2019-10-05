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Erdoğan: Yüzde 50 seçilme sistemin omurgasıdır

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapıyor.

Erdoğan: Yüzde 50 seçilme sistemin omurgasıdır, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapıyor.

Cumhurbaşkanı, Kızılcahamam, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:51 
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