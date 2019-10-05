Erdoğan: Yüzde 50 seçilme sistemin omurgasıdır
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:51
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni inceleyen Erdoğan: Çok yakında milletimizin hizmetinde olacak Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu Erdoğan "Refah Partisi" dedi, Hulusi Akar oturduğu yerden uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam kampında 40+1 tartışmalarına noktayı koydu