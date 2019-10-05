Erdoğan: "Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır."
47 dakika önce
Erdoğan: "Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:36 Kaynak: AA
Erdoğan: "Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır."
Çatıda yuva yapan arılar, ev halkında büyük paniğe neden oldu Eritre milli takımının 5 oyuncusu turnuva için gittikleri Uganda'da kaybolcu Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu Erdoğan: Enflasyondaki düşüşün ana nedeni faiz indirimidir, faizler daha da gerileyecek