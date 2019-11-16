Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Yüzde 8,4'e kadar düşen işsizlik faiz saldırısı sonrası 14'e çıktı
Son Dakika Dünya Erdoğan: Yüzde 8,4'e kadar düşen işsizlik faiz saldırısı sonrası 14'e çıktı - Son Dakika Dünya

Erdoğan: Yüzde 8,4'e kadar düşen işsizlik faiz saldırısı sonrası 14'e çıktı

6 saat önce

Erdoğan: Yüzde 8,4'e düşen işsizlik faiz saldırısı sonrası 14'e çıktı

Erdoğan: Yüzde 8,4'e kadar düşen işsizlik faiz saldırısı sonrası 14'e çıktı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işsizliği yüzde 8,4'e kadar düşürdüklerini belirterek, "Maruz kaldığımız kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde 14'e kadar çıktı." dedi.


İstihdamda son dönemde yaşadığımız kayıpları da hızla telafi edeceklerini belirten Erdoğan, "17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık. Prim ödemesine ve yılına bakmaksızın hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:47 
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