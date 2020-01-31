Erdoğan: 'Yüzyılın Anlaşması'nı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: 'Yüzyılın Anlaşması'nı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz' - Son Dakika Dünya

Erdoğan: 'Yüzyılın Anlaşması'nı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz'

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' ile işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Kudüs kırmızı çizgimizdir."

Erdoğan: 'Yüzyılın Anlaşması'nı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz', System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' ile işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Kudüs kırmızı çizgimizdir."


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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:07 
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