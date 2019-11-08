Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yüzyıllardır barış ve esenlik diyarı İslam beldelerinden yetimlerin, evladını bir kör...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Yüzyıllardır barış ve esenlik diyarı İslam beldelerinden yetimlerin, evladını bir kör...

Erdoğan: "Yüzyıllardır barış ve esenlik diyarı İslam beldelerinden yetimlerin, evladını bir kör...

7 saat önce

Erdoğan: "Yüzyıllardır barış ve esenlik diyarı İslam beldelerinden yetimlerin, evladını bir kör kurşuna kurban vermiş anaların feryatları yükseliyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Yüzyıllardır barış ve esenlik diyarı İslam beldelerinden yetimlerin, evladını bir kör kurşuna kurban vermiş anaların feryatları yükseliyor."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:44 Kaynak: AA
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