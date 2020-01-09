Erdoğan: "Zafere kadar bize durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Zafere kadar bize durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur.' - Son Dakika

Erdoğan: "Zafere kadar bize durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur."

7 saat önce

Erdoğan: "Zafere kadar bize durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur.

Erdoğan:

Erdoğan: "Zafere kadar bize durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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