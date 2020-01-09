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Erdoğan: "Zafere kadar bize durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur."
7 saat önce
Erdoğan: "Zafere kadar bize durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:22 Kaynak: AA
Erdoğan: "Zafere kadar bize durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur."
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