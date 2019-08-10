Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz
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Erdoğan: Zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz

1 saat önce

Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz" dedi.

Erdoğan: Zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz, System.String[]
Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz" dedi.
Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:39 
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