Erdoğan: Zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz
1 saat önce
Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz" dedi.
Kurban Bayramı
nedeniyle bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:39
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