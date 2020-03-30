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Erdoğan: "Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak,...
6 saat önce
Erdoğan: "Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler.
Erdoğan: "Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:14 Kaynak: AA
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