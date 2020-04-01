Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere, ikili... - Son Dakika

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Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere, ikili...
6 saat önce
Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:26 Kaynak: AA
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