Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı - Son Dakika

Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı

6 saat önce

Resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:52 Kaynak: AA
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