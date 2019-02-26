Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Zillet İttifakı'nın Partileri CHP ve Diğerleri, Kendilerine Verilen Desteğin Karşılığının...

Erdoğan: "Zillet İttifakı'nın Partileri CHP ve Diğerleri, Kendilerine Verilen Desteğin Karşılığının...

40 dakika önce

Erdoğan: "Zillet İttifakı'nın partileri CHP ve diğerleri, kendilerine verilen desteğin karşılığının mutlaka isteneceğini bilmiyorlar mı? Bölücü örgütün de FETÖ'nün de vakti saati geldiğinde bu tahsilatı onlardan mutlaka yapacağını bilmiyorlar mı?"

Erdoğan:
Erdoğan: "Zillet İttifakı'nın partileri CHP ve diğerleri, kendilerine verilen desteğin karşılığının mutlaka isteneceğini bilmiyorlar mı? Bölücü örgütün de FETÖ'nün de vakti saati geldiğinde bu tahsilatı onlardan mutlaka yapacağını bilmiyorlar mı?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:04 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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