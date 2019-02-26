Erdoğan: "Zillet İttifakı'nın Partileri CHP ve Diğerleri, Kendilerine Verilen Desteğin Karşılığının...
40 dakika önce
Erdoğan: "Zillet İttifakı'nın partileri CHP ve diğerleri, kendilerine verilen desteğin karşılığının mutlaka isteneceğini bilmiyorlar mı? Bölücü örgütün de FETÖ'nün de vakti saati geldiğinde bu tahsilatı onlardan mutlaka yapacağını bilmiyorlar mı?"
Erdoğan: "Zillet İttifakı'nın partileri CHP
ve diğerleri, kendilerine verilen desteğin karşılığının mutlaka isteneceğini bilmiyorlar mı? Bölücü örgütün de FETÖ'nün de vakti saati geldiğinde bu tahsilatı onlardan mutlaka yapacağını bilmiyorlar mı?"
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:04 Kaynak: AA
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