Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
7 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Zonguldak
'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erdoğan Bektaş
ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan
'a birer tebrik telgrafı gönderdi.
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