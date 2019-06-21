Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
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Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a birer tebrik telgrafı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:08 Kaynak: AA
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