Erdoğdu'dan 'Merkez bankası' değerlendirmesi
2 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Merkez Bankasının yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 200 baz puan artırması, yabancı para kredi genişlemesini azaltacaktır.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:33
Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Merkez
Bankasının yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 200 baz puan artırması, yabancı para kredi genişlemesini azaltacaktır." dedi.
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