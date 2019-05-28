Son Dakika Haberleri: Erdoğdu'dan 'Merkez bankası' değerlendirmesi
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Erdoğdu'dan 'Merkez bankası' değerlendirmesi

2 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Merkez Bankasının yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 200 baz puan artırması, yabancı para kredi genişlemesini azaltacaktır.

Erdoğdu'dan 'Merkez bankası' değerlendirmesi, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Merkez Bankasının yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 200 baz puan artırması, yabancı para kredi genişlemesini azaltacaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:33 
Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez, Ekonomi
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